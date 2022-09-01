Kastamonulu milli yüzücü Tolga Temiz, dünya 5’incisi oldu

Peru’nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli yüzücü Tolga Temiz, 5’inci oldu.

Peru’nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasına, Türkiye’den 8 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 15 sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Kastamonu’nun Tosya ilçesi doğumlu milli yüzücü Tolga Temiz 5’inci oldu.