Kastamonu’dan deprem bölgesine yakacak yardımı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hazırlanan yakacaklar, deprem bölgesine gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalara destek vermek için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Orman İşletme Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Hatay’ın Kırıkhan ilçelerine yakacak yardımında bulundu. Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için hazırlanan yardım tırları, Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım uğurladı.

Daday Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde odun işi ile uğraşan yardımseverler ve ormancılar tarafından hazırlanan odunlar, orman muhafaza memurları ve gönüllü vatandaşlarca önce kesildi. Ardından deprem bölgelerine gönderilmek üzere çuvallara doldurulan odunlar, tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Daday Orman İşletme Müdürü Ayhan Kılıç ve Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Keleş çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, tüm muhtarlara, orman işletme müdürlüğü çalışanlarına, gönüllülere, hayırseverlere nakliyecilere ve orman köylülerine teşekkür etti.