Ocak ayında Kastamonu’dan 48 farklı ülkeye ihracat yapıldı. iİk sırada 5 milyon 424 bin dolar ile Belçika yer almaktadır. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 2 milyon 434 bin dolar ile İspanya olurken üçüncü sırada 1 milyon 750 bin dolar ile Birleşik Krallık bulunmakta.

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ocak ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 632 bin dolar ile İtalya yer almakta. İkinci sırada 1 milyon 766 bin dolar ile Fransa ve üçüncü sırada 1 milyon 317 bin dolar ile Çin yer aldı. Ocak ayında Kastamonu’ya 42 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.

2023 yılı Ocak ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 16 milyon 696 bin dolar olarak açıklandı. Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azaldığı görüldü.

Kastamonu’nun 2023 yılı Ocak ayındaki ithalatı ise 9 milyon 921 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,2 oranında azaldı.

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Ocak ayında 26 milyon 616 bin dolar oldu.

Ocak ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 5 milyon 424 bin dolar ile “Materyallerin geri kazanımı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 4 milyon 965 bin dolar ile “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu ve 3 milyon 823 bin dolar ile “Kürk hariç, giyim eşyası imalatı” ürün grubu takip etmektedir. Ocak ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 33 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşmiştir.

İthalat ise 61 farklı ürün grubunda gerçekleşmiştir. İthalatın ilk üç sırasında 2 milyon 644 bin dolar ile “Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı” ürün grubu, 2 milyon 520 bin dolar ile “Dokuma” ürün grubu ve 1 milyon 136 bin dolar ile “Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı” ürün grubu yer aldı.