Kastamonu’daki “Müsilaj-2 Operasyonu”nda 5 kişi yakalandı

Kastamonu’da, “Müsilaj-2 Operasyonu” çerçevesinde gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Müsilaj-2 Operasyonu” çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kastamonu il merkezi ve Tosya ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 47 adet tabanca fişeği, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği namlu parçası ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.