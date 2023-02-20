Kastamonu’da yaya üstgeçidinin tabliye montajı yapıldı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da yayaların geçmekte güçlük çektiği Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında bulunan alana üst geçidin tabliye montajı yapıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı üzerinden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yongapan Sitesi geçişini birbirine bağlayan alana, yayaların geçebilmesi için üst geçidin monte edilmesine başlandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 57. Alay Yolu Caddesi’nde yapılan yaya üstgeçidinin taban bölümünü oluşturan çelik tabliyenin montajı yapıldı. Ekipler montajı kısa sürede bitirip, üstgeçidin faaliyet göstermesi için çalışmalarını sürdürüyor.