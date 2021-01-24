Kastamonu’da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ve Tosya ilçelerinde kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Taşköprü Avcılar, Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği nezdinde yapılan çalışmaya, Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Görevliler, kar yağışı sebebiyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün başlattığı ve yurt genelinde süren yemleme çalışmaları kapsamında, Taşköprü ilçesinde 4 farklı noktada 1 ton yonca balyası, 500 kilo yem ve 6 çuval yeşillik doğaya bırakıldı. Yabani hayvanlar için de ormanlık araziye yem, buğday ve et bırakıldı.