Kastamonu’da vatandaşlara ’suyu tasarruflu kullanın’ uyarısı

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, yaşanan kuraklık sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulunarak, içme suyunun tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Kastamonu’nun su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarını paylaşarak, su tasarrufu çağırısında bulundu.

Geçen yıl Haziran ayında sel afetinin yaşandığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Yurt, “Sel felaketi Ilgaz İshale Hattı’nda çok büyük bir yaraya neden oldu. Bu hasarın da 50 milyon lira maliyeti oldu. Maliyetin 7 milyon 500 bin lirasını devletimiz karşıladı, kalan kısmını ise kendi öz kaynaklarımızdan tamamladık. Şu anda şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajımızda yüzde 50’ye yakın bir suyumuz var. Ilgaz’dan gelen su kaynağımızda da ciddi azalma oldu. Su tasarrufu yapmayı kendimize borç bilmeliyiz. Şu an Kastamonu il merkezi için söylemek gerekirse 1 yıl yetecek kadar suyumuz var. Fakat bu rakam sadece içme suyu kullanıldığında yetiyor. Barajdaki miktar sulamaya kullanıldığında bu oran daha da düşecektir. Su tasarrufu yapmayı kendimize borç bilmeliyiz. Bu yaşıma kadar böylesine kurak geçen bir kış dönemi görmemiştim. İnşallah beklenen yağışlar kısa zamanda gelir ve barajlarımızdaki doluluk oranı artar” dedi.