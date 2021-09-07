banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı

Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 4,34 gram metamfetamin, 21,50 gram bonzai, 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KASTAMONU 07.09.2021, 14:47
Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 4,34 gram metamfetamin, 21,50 gram bonzai, 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kastamonu’da gerçekleştirilen çalışmalarda; 4,34 gram metamfetamin, 21,50 gram bonzai, 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak 2 şahsa işlem yapılarak, işlem yapılan şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevini gönderildi.


Diğer operasyonda da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir haftada, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kastamonu’da gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; 66 adet reçeteye tabi hap, 1,85 gram kubar esrar, 0,62 gram skunk, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0