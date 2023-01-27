Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından şehir merkezinde bir evde yapılan aramada 91 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir ikamette arama yapıldı. Aramada 91 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.