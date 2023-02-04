Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 29 kilogram esrar, 781 adet extasy, 53 gram metanfetamin ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde,19 şüpheli şahısın adreslerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 29 kilogram esrar, 781 adet extasy, 53 gram metanfetamin ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan 6 şahıs tutuklandı.