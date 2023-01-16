Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 Gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, bir evde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet tüfek kartuşu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.