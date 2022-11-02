Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde belirlenen 3 adreste, polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda sentetik ecza hap ile esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Doğanyurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen 3 adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 adres ve 1 araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 10 adet sentetik ecza, esrar ve kenevir tohumu olduğu değerlendirilen madde, 9 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.