Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda değişik miktarlarda metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.