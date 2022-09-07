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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.
KASTAMONU 07.09.2022, 13:47
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı.
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