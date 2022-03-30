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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
KASTAMONU 30.03.2022, 13:55
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bozkurt ilçesinde R.K. isimli şahsa ait evde yapılan arama sonucunda 825 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.