Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Pınarbaşı ilçesinde bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.