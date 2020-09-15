Kastamonu’da üç noktaya Mobil Atık Merkezi konuldu
KASTAMONU BELEDİYESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ÜÇ AYRI NOKTAYA MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİ YERLEŞTİRDİ.
Kastamonu Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için Sıfır Atık Projesi kapsamında üç ayrı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.
Kastamonu Belediyesi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde farklı mahallelerde üç ayrı noktaya konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde toplanabilecek.
Mobil Atık Getirme Merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerden bilgi aldı.
Başkan Vidinlioğlu, “Kuzeykent Mahallemizde belediyemiz ek hizmet binası yanında bulunan alana bir adet Mobil Atık Merkezi koyarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Atık toplama merkezlerimizden iki tanesi de Saraçlar Mahallemize ve İnönü Mahallemize koyarak geri dönüşüm konusunda önemli bir adım olan yerinde ayrıştırma hizmetimize değerli bir ivme daha katıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklarınızın her birini ayrı ayrı bölmelere atarak doğayı korumamıza yardımcı olmanız önemli. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Bunun yanı sıra Kale Sokak’ta da yeraltı çöp konteynırı koymak için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Böylelikle şehrimizde 60. yeraltı çöp konteynırını da hizmete almış olacağız” dedi.
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:38
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0