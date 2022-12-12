Kastamonu’da trafik kazası: 4 yaralı

Kastamonu’da iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem U. idaresindeki 55 RV 043 plakalı otomobil ile sürücü ve plakası bilinmeyen bir araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hanife U., Nazife U. ve Yağmur U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Erdem U., kendilerine bir aracın çarparak kaçtığını iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.