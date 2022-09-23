Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 140 bin 986 oldu

Kastamonu’da Ağustos ayında 366 adet aracın trafiğe kaydının yapılması ile kentteki trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 140 bin 986’ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, ‘Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2022’ istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 140 bin 986 oldu. 140 bin 986 adet taşıtın yüzde 46,6’sını otomobil, yüzde 23,8’ini traktör, yüzde 13,9’unu kamyonet, yüzde 9’unu motosiklet, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 366 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kastamonu’da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 366 taşıt içinde motosiklet yüzde 37,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 26,0 ile otomobil, yüzde 26,0 ile traktör ve yüzde 8,5 ile kamyonet takip etti. Kastamonu’da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 102 adet arttı.