Kastamonu’da ’tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ kursu açıldı

Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile çiftçilere yönelik ’tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ kursu açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, tarımsal yeniliklerin çiftçiler ve hedef kitlelere ulaştırılıp benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Araştırma Enstitüleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin işbirliğinde, Yenilik Yayım Projeleri hazırlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede e Kastamonu merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyünde, 30 çiftçinin katılımı ile ’tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği’ kursu açıldı.

İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinin önemi, ’Aronya Projesi’nin sağlayacağı katkılar, kırsalı kırsalda kalkındırmak için yapılan bu projelerin önemi, TARSİM’in önemi, tarımsal destekler, krediler konularında bilgilendirmeler yapıldı.