Kastamonu’da tefrişatı tamamlanan çeşme hizmete açıldı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Şenlik köyünde çalışmaları tamamlanan çeşme, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 23 milyon TL tutarındaki arıtma tesisinin ihalesinin yapıldığını ve yüzme havucu içinde ihale çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Şenlik köyünde Devrekani Kaymakamlığının katkılarıyla tefrişatı tamamlanan çeşmenin açılışı yapıldı. Açılış programına Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

Açılışta konuşan Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, hizmete açtıkları çeşmenin tefrişatının tamamlanmasına katkı sunan, projeyi sahiplenen başta köy muhtarları olmak üzere, tüm köylülere teşekkür ederek, “Şenlik köyümüze hayırlı olsun” dedi.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım çalışmaları devam eden proje hakkında bilgilendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, “150 milyon lira yatırım büyüklüğünde bir tesisimiz olacak ve ilçemizin hakikaten ekonomisinin gelişmesini sağlayan ve sosyal hayatın değişmesinde lokomotif görevini üstlenecek bir bölge olacak. Bunun yanında Devrekani ilçe merkezimizde görüşmelerini yaptık içme suyu ile alakalı problemlerimiz vardı. Yatırım büyüklüğü 23 milyon lira değerinde olan arıtma tesisimizin de ihalesi yapıldı. İlçemize ziyadesiyle arıtma tesisimizi de kazandırmış olacağız. Bunun yanında biliyorsunuz göreve geldiğimiz 3,5 yıl içerisinde ülkemizin başına gelen tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan ve usanmadan Devrekani ilçemiz için yatırımları kazandırmak adına koşturmaya devam ettik” dedi.

Devrekani ilçesine yüzme havuzunun yapılması noktasında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Altıkulaç, “Yüzme havuzu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, inşallah yakın zamanda yüzme havuzu da ihaleye çıkacak. Bir yatırımı daha ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Devrekani Belediyesi’nin araç parkını da her geçen gün geliştirdiklerinden bahseden Başkan Altıkulaç, “Türk Belediyeler Birliği tarafından Devrekani Belediyesine hibe olarak geçtiğimiz aylarda kar bıçaklı damperli kamyon kazandırdık. Ardından belediyemizin öz imkanlarıyla Devlet Malzeme Ofisine 1 adet daha kar bıçaklı damperli kamyon siparişi geçmiştik. Şimdi de bu kamyonu teslim aldık. 1 yıl içerisinde iki tane 25 ton ve 330 beygirlik damperli kamyonu belediyemiz araç parkına kazandırmış oluyoruz. Bunun yanı sıra son aylarda ihtiyaç haline gelen cenaze nakil aracını da teslim aldık ve ilçe halkımızın kullanımına sunduk. Araç filomuzu her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde önümüzdeki süreçte de farklı araçları ilçemize sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.