Kastamonu’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaraandı

Kastamonu’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Aşağıdiphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZF 3966 plakalı otomobil, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.