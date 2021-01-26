Kastamonu’da sokak hayvanları için 14 ton mama harcandı

Kastamonu Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için geçtiğimiz yıl 14 ton mama harcadı.

Kastamonu Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sürecinde 123 noktada kuş ve sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaya devam ediyor. Ekipler, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak sokak gezerek, aç kalan sokak hayvanları ile kuşlara yiyecek bırakıyor. 2020 yılında sokak hayvanları için 17 beslenme odağı, 38 adet ise kedi evi yapan belediye, 123 noktaya mama bırakarak, temizliklerini de yapıyor. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi ekipleri, 2020 yılı içerisinde sokak hayvanı beslenme odaklarına ve pandemi sürecinde oluşturulan 123 besleme noktasına, 14 ton mama ve yiyecek bıraktı.

Ayrıca belediye ekipleri, Taşköprü, Seydiler, Azdavay, Küre, Cide ve Çatalzeytin ilçeleri ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi için protokol yaparak, bu protokol sonucunda 180 sokak hayvanını kısırlaştırdı.

"400 kilogram mama bırakılıyor"

Salgın sürecinde belediye ekiplerinin yoğun çalışmalar sürdürdüğünü kaydeden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kısıtlamada sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek, "Şehrin her noktasında besleme yapıyoruz. 20 mahallede bulunan 123 noktada besleme yapılıyor. Bu noktalarda sokak hayvanları için yaklaşık 400 kilogram mama bırakılıyor. 25 kilogram kuş yemi bırakılıyor. Çalışmalarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aksamadan devam edecek" dedi.