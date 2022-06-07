Kastamonu’da Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi açıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde Miralay Halit Bey İlkokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı dekor ürünler ve eşyalar ile resimlerden oluşan sergi, büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Miralay Halit Bey İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Sezen Cangır koordinatörlüğünde "Sıfır Atık Projesi" sergisi açtı. Okul bahçesinde açılan sergiye Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Daday Belediye Başkanvekili Zahit Çiftçi ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Serginin açılış kurdelesini Daday Kaymakamı Mehmet Sert yaptı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Okul Müdürü Sinan Ahmet Aynacı’nın konuşmasıyla devam etti. Aynacı, konuşmasında atıklardan yaptıkları geri dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Halk oyunları gösterilerinin ardından serginin açılışını yapan Kaymakam Mehmet Sert ve protokol üyeleri, ardından sergide bulunan ürünleri inceledi.