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Kastamonu’da Sanat Okulu Caddesi’nin sokak sağlıklaştırmasının ihalesi yapıldı

Kastamonu’da, Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi’nde sokak sağlıklaştırması projesinin ihalesi yapılarak, sözleşmesi imzalandı.

KASTAMONU 21.10.2021, 16:58
Kastamonu’da Sanat Okulu Caddesi’nin sokak sağlıklaştırmasının ihalesi yapıldı

Kastamonu’da, Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi’nde sokak sağlıklaştırması projesinin ihalesi yapılarak, sözleşmesi imzalandı.

Restorasyon ve Rolöve Projeleri, Kastamonu Belediyesi Proje Ofisi tarafından hazırlanan Kentsel "Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırması" projesi kapsamında Sanat Okulu Caddesi’ndeki 44 yapının onarımı ve cephe iyileştirmesi ile sokaktaki duvar, tretuvar ve parke döşemesi yapılacak. Proje ihale bedelinin 7 milyon 411 bin 821 TL olan projede, aynı caddede bulunan "Ev Kaya Mezarları"nın restorasyonu ve çevre düzenlemesinin de yapılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Rolöve Müdürlüğü yetkilileri tarafından yüklenici firmaya 20 Ekim’de yer tesliminin yapıldığı öğrenildi.

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