Kastamonu’da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte alkol bulundurulduğu belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 8,5 litre sahte rakı, 7 litre sahte viski, 2 litre etil alkol, 1 adet viski kiti, 1 adet aroma verici, 1 adet anason yağı, 1 adet içki yapımında kullanılan şırınga ve 1 adet alkol kiti ile alkol üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.