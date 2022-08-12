banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Kastamonu’da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

KASTAMONU 12.08.2022, 18:42
Kastamonu’da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 669 adet reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 5 şahsın üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Ekipleri tarafından gerçekleştirilen farklı bir operasyonda da çeşitli miktarlarda reçeteye tabi hap, eroin maddesi, metamfetamin maddesi ve cam düzenek ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu