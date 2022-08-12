Kastamonu’da polis ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 669 adet reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 5 şahsın üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Ekipleri tarafından gerçekleştirilen farklı bir operasyonda da çeşitli miktarlarda reçeteye tabi hap, eroin maddesi, metamfetamin maddesi ve cam düzenek ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.