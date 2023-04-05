Kastamonu’da polis ekipleri bir ayda 18 binden fazla aracı denetledi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından Mart ayında denetlenen 18 bin 762 adet araçtan 2 bin 151’ine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mart ayında yapılan denetimlerde 18 bin 762 araç kontrol edildi. Denetlenen araçlardan 2 bin 151’ine cezai işlem uygulanırken, 41 araç ise trafikten men edildi. 60 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde Mart ayında, 76 kişi trafik kazasında yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.