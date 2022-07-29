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Kastamonu’da ’pat pat’ kazası: 3 yaralı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde ’pat pat’ın devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU 29.07.2022, 14:02
Kastamonu’da ’pat pat’ kazası: 3 yaralı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde ’pat pat’ın devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut E. idaresindeki ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine devrildi. Kazada sürücü Umut E. ile Emir E. ve Uğur E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Uğur E., ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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