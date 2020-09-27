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Kastamonu’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ YARALANDI.
KASTAMONU 27.09.2020, 17:32
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Hasanağa Köyü yolunda İsmail T. (31) yönetimindeki 37 AAU 409 plakalı Tofaş marka otomobil ile Atıf A. (29) idaresindeki 37 SH 261 plakalı Mersedes marka kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Rıza G. (77) ve Hamide G. (79) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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