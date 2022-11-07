Kastamonu’da “oryantalizm ve bilim ahlakı” ele alındı

Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panelde, “oryantalizm ve bilim ahlakı” ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Oryantalizm ve Bilim Ahlakı” konulu panel gerçekleştirildi. Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapılan panele Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Oğuz, Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Recep Özdirek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panel, Kastamonu Merkez Okmeydanı Cami İmamı Orhan Salcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Panelin yöneticiliğini İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kırış yaptı. Panelde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu ‘Oryantalizm, Bilim Ahlakı ve Ilımlı İslam’ ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erşahin Ahmet Ayhün, ‘Oryantalizm ve Tarih Bilinci’ başlıklı konularda konuşmalarını gerçekleştirdi.

Soru-cevap kısmının ardından panel, tebliğcilere katılım belgelerinin sunulmasının ardından son buldu.