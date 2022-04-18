Kastamonu’da öksüz ve yetim çocuklar iftar yemeğinde buluştu

Küre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz ve yetim çocuklara iftar yemeği verildi.

Küre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde öksüz ve yetim çocuklar bir araya geldi. Kastamonu Penbe Han’da düzenlenen iftar programına Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, İhsangazi Kaymakamı Mesut Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şentürk ve Damla Tufan, Hakim Ayfer Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Uğur Akman, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Dilek Turanoğlu, Küre Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Serkan Turanoğlu, İL Genel Meclis Üyesi Reşat Dinler, TÜGVA İlçe Temsilcisi Müfeyir Koç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ve öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı. Yapılan duanın ardından oruçlar açıldı. Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, Belediye Başkanı Salih Turan, öksüz ve yetim çocuklarla bir süre sohbet etti.

İftar yemeği programı, çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.