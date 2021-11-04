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Kastamonu’da öğrenciler gölet çevresinde çöp topladı
Daday Miralay Halit Bey İlkokulu Sağlık Temizlik ve Çevre Kulübü öğrencileri tarafından Yumurtacı Göleti etrafında çöp toplama etkinliği yapıldı.
KASTAMONU 04.11.2021, 15:01
Daday Miralay Halit Bey İlkokulu Sağlık Temizlik ve Çevre Kulübü öğrencileri tarafından Yumurtacı Göleti etrafında çöp toplama etkinliği yapıldı.
Daday Miralay Halit Bey İlkokulu Sağlık Temizlik ve Çevre Kulübü öğrencileri, Yumurtacı Göleti çevresinde çöp topladı. Öğrencilere çevre ve geri dönüşüm bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, geri dönüşüm malzemeleri ve çöpler toplandı. Ayrıca etkinlikte öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgiler verildi. Okul Müdürü Sinan Ahmet Aynacı, Müdür Yardımcısı Nihat Haliloğlu ve kulüp öğretmenleri Sezen Tolga Candır ile Aylin Celiloğlu’nun da katıldığı etkinlikte öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi.