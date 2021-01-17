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Kastamonu’da öğrenciler, 1,5 ton atık pil topladı

Atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından ödüllendirildi. Kampanya kapsamında öğrenciler, 1,5 ton atık pil toplayarak çevrenin kirlenmesini önledi.

KASTAMONU 17.01.2021, 09:47
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Kastamonu’da öğrenciler, 1,5 ton atık pil topladı

Atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından ödüllendirildi. Kampanya kapsamında öğrenciler, 1,5 ton atık pil toplayarak çevrenin kirlenmesini önledi.

Kastamonu Belediyesi tarafından her yıl okullarda düzenlenen, atık pil toplama kampanyasının bu yıl ki birincisi, 795 kilogram atık pil toplayan Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Kampanyanın ikinciliğin, 166.62 kilogram atık pil toplayan Merkez Ortaokulu, üçüncülüğünü ise 128.78 kilogram atık pil toplayan Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu aldı. Kampanyaya katılan 52 okul, toplamda bin 549 kilogram atık pil topladı.

"Bir pil 600 bin litre suyu kirletebilmekte"

16 Eylül 2019 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2020 tarihinde sona eren kampanyaya katılan idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "1 pil 600 bin litre suyu kirletebilmekte. Bu da 11 kişinin yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Yine bir pil içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 metrekarelik alandaki toprağı kirletiyor. İdarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kampanyamıza katılarak suyu ve doğayı korumaya yönelik mücadelemizde bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bilinçli bir nesil ile çevremizi koruyacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Lütfen ömrünü tamamlamış piller ve bataryaları ayrı kaplarda biriktirelim, okullarda, marketlerde ve muhtarlıklarda oluşturduğumuz atık pil toplama noktalarına bu pilleri bırakalım. Toplumsal bilinci sağlayabilirsek kaynaklarımızı ve çevremizi koruyabiliriz" diye konuştu.

Vidinlioğlu’nun konuşmasının ardından kampanyada ilk üçe giren okullara ödülleri verildi. Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Serkan Bahçacıoğlu’nun yanı sıra Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Şükrü Demirel, Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nazmi Şahin, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kampanya birincisi Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesine laptop, ikinci Merkez Ortaokuluna masa üstü bilgisayar, üçüncü Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokuluna ise yazıcı hediye edildi. Dereceye giren okullara Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu Belediyesi ayrıca kampanyaya katılan ve 10 kilogram üzeri atık pil toplayan her okula çeşitli hediyeler gönderilecek.
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