Kastamonu’da Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç 143 bin 754 oldu

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 143 bin 754 oldu. Ocak ayında 422 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre 3 adet azaldı. Ocak ayında 127 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında 3 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı.

Kastamonu’da Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 143 bin 754 adet taşıtın yüzde 46,4 ’ünü otomobil, yüzde 23,9’unu traktör, yüzde 13,9 ’unu kamyonet, yüzde 9,2’sini motosiklet, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu’da Ocak ayında 422 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 422 adet taşıt içinde otomobil yüzde 30,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,2 ile motosiklet, yüzde 23,2 ile traktör, yüzde 12,6 ile kamyonet takip etti. Kastamonu’da Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 3 adet azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 243 adet arttı. Ocak ayında 16 farklı otomobil markasından 127 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe en çok kaydı yapılan otomobillerin sırası ile 43 tanesi Fiat, 23 tanesi Hyundai, 15 tanesi Renault, 9 tanesi Opel, 8 tanesi Dacia, 6 tanesi Nissan, 4’er tanesi Citroen, Volkswagen, 2’şer tanesi Audi, Honda, Peugeot, Porsche, Seat, Toyota ve 1 tanesinin Mercedes-Benz markalarından oluştuğu görüldü.

Devri yapılan toplam 3 bin 755 adet taşıt içinde otomobil 2 bin 549 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 559 adet ile kamyonet, 416 adet ile traktör ve 87 adet ile motosiklet takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların 144 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel taşıtlar oluşturdu.