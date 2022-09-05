Kastamonu’da "Nükleer Tıp Ünitesi" hasta kabulüne başladı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Nükleer Tıp Ünitesi, modernize edilerek hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nükleer tıp uzmanı atandı. Uzmanın atanmasıyla birlikte Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Nükleer Tıp Ünitesinin modernize çalışmaları da tamamlandı. Tamamen tadilat ve onarımdan geçen Nükleer Tıp Ünitesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hasta kabulüne başladı.

Nükleer Tıp Ünitesi’nin açılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, modernize edilerek açılan Nükleer Tıp Ünitesinin bölge illerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini kaydederek, “Modernize edilerek hizmet açılan Nükleer Tıp Ünitesi, öncelikle memleketimize hayırlı uğurlu olsun. İlimizin yanında, çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek olan Nükleer Tıp Ünitesinin hastanemizde yeniden kurulumu yapılırken, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, hasta ve yakınları da düşünülerek yeniden modernize edildi. Radyoaktif maddelere karşı koruyucu ekipmanların temini yapıldı. Ünitenin duvarları kurşunla zırhlandı. Koroner arter hastalığının teşhisi, tiroid paratiroid hastalıkları, onkolojik hastalarda tüm vücut kemik görüntüleme, böbrek hastalıklarının teşhisi gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri, bundan böyle hastalarımız ileri merkezlere gitmelerine gerek kalmadan ünitemizde rahatlıkla muayenelerini yaptırabileceklerdir. Bizim tek düşüncemiz, tek derdimiz bu güzel memleketin güzel insanlarına en iyi sağlık hizmetini sunmak. Kastamonu’nun büyüklüğüne yakışır bir hastanemiz var. Ben de dahil Kastamonulular olarak hastanemizin kıymetini doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu düşünce ikliminde, hastanemizdeki sağlık ünitelerimize eklediğimiz Nükleer Tıp Ünitesi ilimiz için çok değerli ve kıymetlidir. Nükleer Tıp Ünitesinin Kastamonumuza ve hastanemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken modernize edilerek ünitenin kurulmasında Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze verdikleri desteklerden dolayı, sahsım ve hastane yönetimi adına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Sorumlu Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Ahmet Eren Şen de ünitede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Bizzat kurulum aşamasında bulunduğum 2 tekniker bir hemşire ve bir personel, 1 adet sintigrafi cihazı, efor odası, 1 adet ultrason cihazı ve ayaktan atom tedavi odası bulunan Nükleer Tıp Ünitemizde hasta kabulüne başladık. Ünitemiz içinde erişkin ve çocuk hasta bekleme odaları da özenle hazırlandı. Modernize edilerek kurulan Nükleer Tıp Ünitemizin kurulumu aşamasında İl Sağlık Müdürlüğümüz, KEAH Başhekimimiz Prof. Dr. Zafer Ergül ve hastane yönetimine verdikleri desteklerle Nükleer Tıp Ünitemizi açtık. Nükleer tıp radyoaktif maddelerin gerek ağızdan, gerek damar yoluyla, hastaya verilmesiyle yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu görüntüleme radyoaktif maddenin gerek damar yoluyla gerek oral yolla hastaya verilmesiyle yapılmaktadır. Verilen radyoaktif madde yasal sınırlar içerisinde olup son derece düşük dozlardır. Bölümümüzde koroner arter hastalığının teşhisi, tiroid hastalıkları, onkolojik hastalarda tüm vücut kemik görüntüleme, böbrek hastalıklarının teşhisi gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri, hiperaktif tiroid bezinde radyoiyot tedavisi uygulamasında ünitemizde gerçekleştirilecektir. Tüm bu işlemler girişimsel olmayıp hastaya konforlu bir şekilde tanı ve tedavi imkanı sağlayacaktır" diye konuştu.