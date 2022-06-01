Kastamonu’da Nisan ayında 41 milyon 451 bin dolarlık ihracat ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, Dış Ticaret İstatistikleri Nisan 2022 verilerini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kastamonu’da nisan ayında 41 milyon 451 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında yapılan ihracatın geçen sene nisan ayına göre yüzde 33,4 azaldığı, ithalatın ise yüzde 847,2 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, Türkiye’nin Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Nisan ayında 41 milyon 451 dolar ihracat gerçekleştirilirken, Nisan ayı ithalatı ise 56 milyon 331 bin dolar olarak açıklandı. Aylık ithalat, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 847,2 arttı.

Dış ticaret hacmi 97,8 milyon dolar

Dış ticaret hacminin belirtildiği istatistiklerde, dış ticaret hacmi nisan ayında 97 milyon 782 bin dolar olduğu kaydedildi.

Kastamonu’da Nisan ayında en fazla ihracatın yüzde 40,7’sine denk gelen 16 milyon 889 bin dolar ile “diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği” ürün grubu, 15 milyon 585 bin dolar ile “değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu ve 3 milyon 561 bin dolar ile “temel kimyasal maddelerin imalatı” ürün grubu yer aldı. Nisan ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 45 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleştirildiği açıklanan istatistiklerle belirtildi. Aynı verilere göre, ithalat ise 54 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatın ilk üç sırasında 46 milyon 834 bin dolar ile “diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği” ürün grubu, 3 milyon 4 bin dolar ile “maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı” ürün grubu ve 1 milyon 633 bin dolar ile “dokuma” ürün grubu yer aldı.