Kastamonu’da, Milli Eğitim Müdürlüğüne 520 kişilik personel desteği

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere 520 personel istihdam edilecek.

8 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan Toplum Yararına Program çalışması çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde salgın nedeninden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 520 kişi, 20 Ocak 2023 tarihine kadar istihdam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yapılacak geçici süreli istihdam için müracaatlar, 24 Ağustos 2022-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında programlara katılmak isteyen işsiz vatandaşların e-Devlet, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuru yapan vatandaşların işe yerleştirilmeleri Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokole göre 1 Eylül 2022’de saat 10.00’da noter kurası ile Atatürk Kapalı Spor Salonunda belirlenecek.

Programlardan yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, programa müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olması, emekli ve malul maaşı almaması, açık öğretim hariç öğrenci olmaması, SGK kayıtlarına göre çalışmıyor (başvuru tarihinden önce işsiz) olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan kişi, TYP’den en fazla 9 ay yararlanabilecek. TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilecek. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen 1 aylık asgari ücret net tutarının 1,5 katını yani 8 bin 250 TL’yi aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamayacak.

Özel politika gerektiren aşağıdaki gruplar birinci liste, bunlar dışında kalanlar ikinci liste olacak şekilde tasnif edilecek. TYP’ye yapılan başvurular arasından birinci liste adayların tamamı için işlem yapılmadan ikinci liste adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Aşağıdaki grupların hepsi birinci listeye dahil edilecek olup gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.