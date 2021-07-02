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Kastamonu’da kurban kesim kursu açılacak

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban kesim kursu açılacak.

KASTAMONU 02.07.2021, 15:04
Kastamonu’da kurban kesim kursu açılacak

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban kesim kursu açılacak.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi, kurban bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesimini belirli kurallar çerçevesinde rahatlıkla yapabilmesi amacıyla kurs açacağını duyurdu. 7 Temmuz 2021 tarihinde müracaatların tamamlanacağı kurban kesim kursu 1 hafta sürecek. Kurban kesim kursunu başarı ile tamamlayan adaylara kurban kesim sertifikası da verilecek.
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