Kastamonu’da kumar baskını: 10 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir iş yerine gece vakti düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye par cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine gece vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından kumar oynatmak için yer temini yaptığı belirlenen 1 şahıs hakkında adli işlem yaparken kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 şahıs hakkında ’ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma’ suçundan adli işlem yapıldı.