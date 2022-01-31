Kastamonu’da korkutan baca yangınları: Belediye uyardı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Pazaryeri İmam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın bacasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında çatıda maddi hasar oluştu.

Yangının ardından Hanönü Belediyesi tarafından son iki gündür çıkan baca yangınları sebebiyle açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bina yöneticilerine ev sahiplerine duyuru, lütfen bacalarınızın temizliğini yaptırın. Belediyemiz baca temizliği hizmeti vermektedir. Daha kötü durumlarla karşılaşılmaması için lütfen bu konuda tedbirli ve duyarlı olalım” denildi.