Kastamonu’da kenevir yetiştiren şahıslara operasyon: 3 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kenevir yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Tosya içesinde H.G., Y.A. ve M.A. isimli şahısların kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslara ait 3 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 128 gram esrar, 440 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili H.G., Y.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.G. tutuklandı.