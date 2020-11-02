Son Dakika
Kastamonu’da Kayser Yeraltı Barajının sözleşmesi imzalandı
KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN KAYSER YERALTI BARAJININ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
KASTAMONU 02.11.2020, 13:19
2
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Kayser Yeraltı Barajının sözleşmesi imzalandı.
Tosya ilçesinde içme suyu maksadı ile yapılacak olan Tosya Kayser Barajı’nın sözleşmesi DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve firma yetkilileri arasında imzalanarak aynı gün içerisinde yer teslimi yapıldı. Tosya’da Kayser köyünün 1,5 kilometre güneydoğusunda yer alan Kayser Yeraltı Barajının temelden yüksekliği 7 metre, Aks uzunluğu 40 metre olup 2 milyon 117 bin 823 TL’ye ihalesi gerçekleştirildi. İşin tamamlanması ile Tosya ilçesi başta olmak üzere barajın mansabında bulunan köylere içme suyu sağlanacak.
17°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P