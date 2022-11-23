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Kastamonu’da ’kasten yaralama’ suçundan aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da ‘kasten yaralama’ suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

KASTAMONU 23.11.2022, 18:46
Kastamonu’da ’kasten yaralama’ suçundan aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da ‘kasten yaralama’ suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ’kasten yaralama’ suçundan hakkında 7 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ö., tutuklandı.

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