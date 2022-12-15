Kastamonu’da Kasım ayında 485 konut satıldı

Kastamonu genelinde Kasım ayında 485 adet konut satıldı.

TÜİK tarafından Kastamonu ayına ait konut satış verileri açıklandı. Verilere göre, Kastamonu’da Kasım ayında 458 komutun satıldığı belirtildi. Satılan konutların 260’ı merkez ilçede satılan konutlar oluşturdu. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 53,6 oldu. Kastamonu’da ipotekli konut satışları 73 adet olarak gerçekleşirken, diğer satış türleri neticesinde 412 konut el değiştirdi. Kasım ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 73 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52 düştüğü görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 oranında azalarak 412 adet oldu. Kasım ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 84,9 oldu. Kastamonu’da 197 konut ilk defa satılırken, ikinci el konut satışında 288 konut el değiştirdi. Kastamonu genelinde ilk defa satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46, oranında azalarak 197 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 40,6 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azalarak 288 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 59,4 oldu.