Kastamonu’da karla mücadele sürüyor

Kastamonu Belediyesi ekipleri, kar yağışı sebebiyle kentte aksiliklerin yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kar ve yağmur berekettir. Karın yağışını uzun süredir bekliyorduk. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Ekiplerimiz hayatın olumsuz etkilenmemesi adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. 18 iş makinesi ve 110 personel ile kar mücadelemizi sürdürüyoruz. Yoğun kar yağışının olduğu bu süreçte özellikle sürücülerimizin çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.