Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ortalıca beldesinde D-100 karayolu üzerinde kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 karayolunda Ortalıca beldesinde Ortalıca Kavşağında İstanbul istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan B.D. idaresindeki 16 KPR 44 plakalı Ford marka kamyonet ile aynı yönde seyir halindeki F.G. yönetimindeki 06 KA 4165 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, kaza hakkında inceleme başlattı.