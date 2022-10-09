Kastamonu’da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Taşköprü-Kastamonu karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. sürücüleri öğrenilemeyen tır ile Taşköprü Belediyesine ait kamyon çarpıştı. Daha sonra savrulan tır şarampole yuvarlanırken kamyon ise yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.