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Kastamonu’da kadın çiftçilik eğitimi veriliyor

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadınlar yönelik yürütülen çiftçilik eğitimleri devam ediyor.

KASTAMONU 17.03.2022, 13:20
Kastamonu’da kadın çiftçilik eğitimi veriliyor

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadınlar yönelik yürütülen çiftçilik eğitimleri devam ediyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kastamonu’da kadın çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik personellerinden Ziraat Mühendisi Ömür Onur ile Sosyolog Aysu Köserecep’in katılımıyla Merkez Ortaköy, Eşen ve Yürekveren köylerinde kadın çiftçilere eğitim verildi.

Kadın çiftçilerin eğitiminde Ziraat Mühendisi Aysu Köserecep tarafından toplumda kadın olmak, kadının sosyal hayattaki rolleri, kırsal alanda kadının yeri, toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetçilik, kırsal alanda erken çocukluk eğitimin önemi ve onlarla iletişime geçerken dikkat edilmesi gereken noktalar ile aile içi iletişim konularında bilgiler verildi.

Kadınların dezavantajlı grup içerisinde yer aldığını belirten Köserecep, “Kırsal alanda dezavantajlı grup içerisinde yer alan kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın altında cinsiyetçilik yatmakta ve bu durum sosyalizasyon (toplumsallaşma) süreciyle kuşaktan kuşağa aktarılarak öğrenilmiş çaresizliğe neden olmaktadır. Oysaki kırsal kesimde kadınlar da üreten kesim içinde yer almaktadır. Kadın ve erkek arasında yer alan ve kadını kırsal kesimde dezavantajlı grup içerisine atan bu durum eğitim ile aşılabilecektir. Çünkü toplumsal cinsiyet, toplum içinde yeniden inşa edilebilen ve eşitlikçi bir forma dönüştürülebilen bir şeydir” dedi.

Ayrıca eğitimlerde erken çocukluk döneminde verilen destek ve çocuklarla kurulan iletişimin, çocukların hem eğitim hayatlarında hem de yaşamların tüm evrelerinde ana belirleyici faktörlerden biri olduğunu söyleyen Köserecep, “Bu nedenle de aile içi iletişim konusu büyük önem taşıyor. Aile içi iletişimde tahrip eden emir vermek, eleştirmek gibi iletişim engellerinden kaçınmamız gerekiyor. Bu noktada iletişimde empati yapmamız büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Ömür Onur tarafından ise çiftçilere kadın kooperatifçiliği ve üretimde kadının yeri, kadının ekonomideki ve üretimdeki önemi ile hububat ekimi konularında bilgiler aktarıldı.

Karabuğday ve Karabuğday Yetiştiriciliği ile Mürver Yetiştiriciliği konularının anlatıldığı eğitimde konuşan Onur, “Bahçelerde bakımla birlikte toprak analizi yaptırmak da çok önemli. Bakım ekim ve dikim öncesi en önemli kültürel işlem. Her şeyi usulüne uygun olarak yaparsak verimimiz de ona göre olur. Bir de maalesef biz etrafımızdaki pek çok ürünün kıymetini bilmiyoruz. Bu ürünleri tanımıyoruz. Mürverde bunlardan biri. Dünyada, kış aylarında, gerek bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekse kahvaltılık reçel olarak tüketimi çok yaygın. Fakat bizim ülkemizde henüz bilinmiyor. Biz de istiyoruz ki Mürver kadınlarımızın ana üretim konularından biri olsun. Hele bir de bir Kadın Kooperatifi de kurulursa satışı konusunda da sorun yaşanmayacaktır. Böylece kırsalda kadınlarımızın güçlenmesi ve kendi kendilerine yeter hale gelmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Eğitimde ayrıca kadın çiftçiler sorularına da cevap aradı. Kadın çiftçilerin yönelttiği sorular Ziraat Mühendisleri tarafından cevaplandırıldı. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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