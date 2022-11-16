Kastamonu’da kaçak telefon ve silah operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından iki adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kayıt dışı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, il merkezinde bulunan iki adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet av tüfeği fişeği, 664 adet tabanca fişeği ile 6 adet kayıt dışı telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.